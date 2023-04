Europese beurzen openen vlak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 30 punten voor de Duitse DAX, een plus van 2 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, terwijl beleggers de laatste inflatiecijfers van de eurozone verwerkten.

Op kwartaalbasis wonnen de grote Europese beurzen aardig terrein, met winsten van meer dan tien procent, waarmee ze het over het algemeen wat beter deden dan Wall Street.

Uit cijfers van statistiekbureau Eurostat bleek dat de inflatie in de eurozone in maart verder is gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand op jaarbasis met 6,9 procent, tegen een stijging van 8,5 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,9 procent.

De nieuwe data vergroten de kans dat de Europese Centrale Bank in mei de beleidsrente opnieuw zal verhogen. Het zou ook andere beleidsmakers kunnen aanmoedigen om alternatieve manieren te onderzoeken om prijsstijgingen af te koelen, door zich bijvoorbeeld te richten op buitensporig winstbejag door bedrijven of inflatoire loonstijgingen.

"De algemene inflatie daalde, maar de kerninflatie steeg tot 5,7 procent, een teken dat de strijd tegen inflatie nog niet voorbij is. Voor de Europese Centrale Bank verwachten we nog twee renteverhogingen van 25 basispunten voordat een piek wordt bereikt", zei econoom Bert Colijn van ING.

De door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, de PCE-kernprijsindex, liet ook een lichte daling zien. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in januari, terwijl deze op maandbasis met 0,3 procent steeg.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal werklozen in maart is gestegen met 16.000, waarmee het werkloosheidspercentage steeg van 5,5 procent naar 5,6 procent. De Duitse detailhandel daalde op maand- en jaarbasis in februari met respectievelijk 1,3 procent en 7,1 procent.

Franse consumentenprijzen stegen in maart op jaarbasis met 5,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder. Op maandbasis was sprake van een stijging met 0,8 procent.

De Britse economie is in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent gegroeid. Op jaarbasis groeide de economie met 0,6 procent.

Bedrijfsnieuws

Shell wil zijn duurzame energiedivisie opsplitsen. Dit schreef persbureau Bloomberg. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent hoger.

In Parijs was Worldline met een winst van 2,4 procent de sterkste stijger. LVMH won 2,0 procent, Danone steeg 1,6 procent, terwijl Eurofins Scientific 1,3 procent daalde.

In Frankfurt won Adidas 5,0 procent, Zalando steeg 2,2 procent en Bayer noteerde 1,5 procent hoger. Porsche daalde 0,7 procent. Mercedes-BENZ verloor 0,3 procent.

Euro STOXX 50 4.315,05 (+0,7%)

STOXX Europe 600 457,84 (+0,7%)

DAX 15.628,84 (+0,7%)

CAC 40 7.322,39 (+0,8%)

FTSE 100 7.631,74 (+0,2%)

SMI 11.106,24 (+0,7%)

AEX 756,18 (+0,5%)

BEL 20 3.793,19 (+0,4%)

FTSE MIB 27.113.95 (+0,3%)

IBEX 35 9.232.50 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag vlak, na vrijdag hoger te zijn gesloten.

De focus glag vrijdag met name op de door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, de PCE-kernprijsindex. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in januari, terwijl deze op maandbasis met 0,3 procent steeg.

De afname van de kerninflatie in de Verenigde Staten in februari is geen aanleiding voor de Federal Reserve te sleutelen aan het rentebeleid, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Het percentage past bij het beleid dat nu verwacht wordt verder uitgevoerd te worden met een verhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering", zei Marey.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in maart iets minder hard is gekrompen. De inkoopmanagersindex van ISM steeg van 43,6 in februari tot 43,8 deze maand.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in maart gedaald, overigens net als de inflatieverwachting. De vertrouwensindex daalde van 67,0 naar 62,0. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,6 procent, terwijl die voor de komende 5 jaar daalde tot 2,9 procent.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,8 procent, ofwel 1,30 dollar, hoger op 75,67 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak verschijnen maandag in de VS een tweetal inkoopmanagersindices voor de industrie over maart.

Bedrijfsnieuws

Bed Bath & Beyond verloor donderdag nog ruim een kwart van zijn toch al beperkte beurswaarde. Vrijdag daalde het aandeel nog eens ruim 27,0 procent. De noodlijdende retailer plant een aandelenemissie van 300 miljoen dollar, meldde het eerder deze week.

Ook Nikola is bezig met een emissie, ter waarde van 200 miljoen dollar. De helft daarvan wordt verkocht aan een investeerder, zei de fabrikant van emissieloze vrachtwagens donderdagavond. Het aandeel verloor bijna 14,0 procent.

BlackBerry noteerde ruim 15,0 procent hoger ondanks teleurstellende cijfers over het vierde kwartaal.

S&P 500 index 4.109,30 (+1,4%)

Dow Jones index 33.274,15 (+1,3%)

Nasdaq Composite 12.221,91 (+1,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend hoger.

Nikkei 225 28.203,84 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.290,41 (+0,5%)

Hang Seng 20.293,17 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0790. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0846 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0861 op de borden.

USD/JPY Yen 133,45

EUR/USD Euro 1,0790

EUR/JPY Yen 143,98

MACRO-AGENDA:

00:50 Tankan index - Cijfers eerste kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Maart (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Maart def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Maart (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten