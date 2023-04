Update: OPEC+ gaat productie verder inkrimpen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) OPEC+ heeft laten weten de olieproductie met meer dan een miljoen vaten per dag te zullen verlagen, juist op het moment dat de Verenigde Staten hun strategische olievoorraden vermoedelijk weer willen aanvullen. Het kartel zet deze stap uit voorzorg, om de oliemarkt te stabiliseren, klonk het. Volgens Bloomberg gaat het om een verlaging van 1,1 miljoen vaten per dag vanaf volgende maand, en vanaf juli zelfs om 1,6 miljoen vaten, als gevolg van een verlenging van de bestaande aanbodreductie door Rusland. Van deze 1,6 miljoen vaten productieverlaging zal Saoedi-Arabië er 500.000 voor zijn rekening nemen, aldus Dow Jones Newswires. De productieverlaging zal tot het einde van dit jaar gelden en komt bovenop de 2 miljoen vaten productieverlaging die al in oktober was overeengekomen. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

