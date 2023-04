Inkoopmanagers bepalen de beursweek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een korte week tegemoet met als belangrijkste richtpunten de verschillende inkoopmanagersindices. Vrijdag zijn de meeste beurzen gesloten vanwege Goede Vrijdag. Dat betekent dat ook maandag, Tweede Paasdag, er op veel markten nog geen handel is. Wel gaat Wall Street dan weer open. De macro-economische agenda is komende week nog aardig gevuld. Op maandag wordt afgetrapt met de inkoopmanagersindices voor de industrie, waarna op woensdag deze data volgen voor de dienstensectoren. Woensdag is de Chinese beurs dicht, waardoor de inkoopmanagersindex voor de Chinese dienstensector pas op donderdag volgt. Verder zal de markt letten op de producentenprijzen in de eurozone op dinsdag en de Amerikaanse fabrieksorders en vacatures. Woensdag volgen de Duitse fabrieksorders en de Amerikaanse handelsbalans. Ook het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP staat dan op de agenda. Donderdag is er een cijfer over de Duitse industriële productie en de wekelijkse steunaanvragen in de VS. En hoewel er vrijdag geen beurshandel is, staat het toonaangevende Amerikaanse banenrapport wel gewoon op de agenda. In België belooft het een rustige week te worden. Er staan geen bedrijfscijfers op de agenda. In Nederland is het niet veel anders, met louter een paar jaarvergaderingen en de cijfers van Nedap over het eerste kwartaal op 6 april. Aandeelhouders van Signify letten verder nog op de kwartaalcijfers van Acuity Brands op dinsdag en wie belegt in AB InBev of Heineken kijkt donderdag na de kwartaalprestaties van Constellation Brands. Bron: ABM Financial News

