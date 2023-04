SBM Offshore heeft projectfinanciering FPSO Almirante rond Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft de projectfinanciering rond van FPSO Almirante Tamandaré, met een totaalbedrag van 1,63 miljard dollar. Dit meldde de oliedienstverlener eerder.



De projectfinanciering wordt verstrekt door een consortium van 13 internationale banken met verzekeringsdekking van 4 internationale Export Credit Agencies (ECA).



De financiering bestaat uit vijf afzonderlijke faciliteiten met een looptijd van 14 jaar na voltooiing voor zowel de door ECA gedekte faciliteiten als de ongedekte faciliteit en een gemiddelde rente van 6,3 procent. Bron: ABM Financial News

