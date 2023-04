Uitgelicht: week in beeld

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen handelsweek werd gedomineerd door de naweeën van de recentebankencrisis, aanhoudende zorgen over het toekomstige rentepad van centrale banken en de nog altijd hoge inflatie.

Vrijdag werd bekend dat de inflatie in de eurozone in maart wel weer verder is gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand op jaarbasis met 6,9 procent, tegen een stijging van 8,5 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,9 procent.

De door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, de PCE-kernprijsindex, liet ook een lichte daling zien. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in januari, terwijl deze op maandbasis met 0,3 procent steeg.

CEO Sijmen de Vries van Pharming trapte de week in beeld af met een toelichting op het nieuws dat de Amerikaanse FDA Joenja, de naam waaronder leniolisib in de Verenigde Staten op de markt zal worden gebracht, heeft goedgekeurd.

Europese bankaandelen moeten na de problemen met SVB en Credit Suisse nog niet worden afgeschreven", zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management woensdag voor de camera van ABM Financial News.

"De Europese bankensector is solider dan ooit", vindt Juvyns.

De kernratio's zijn sinds 2009 met 50 tot soms wel 100 procent gestegen. "En we zien het ook aan de depositobasis", aldus de strateeg. Juist dit laatste was bij de ondergang van SVB het probleem.

Energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken Energy Research gaf op woensdag een update over de gas- en oliemarkt. De gasprijzen bevinden zich momenteel in iets rustiger vaarwater. "De winter is over en de voorraden zijn nog steeds bovengemiddeld goed gevuld", aldus Van Cleef.

Die relatief hoge voorraden resulteren volgens Van Cleef in een gunstig uitgangspunt voor de gasmarkt voor de komende maanden.

Van Cleef stelt dat de kans dat de prijs verder zal dalen beperkt is.

"De opwaartse prijsrisico's zijn aanzienlijk groter dan de neerwaartse."

De belangrijkste factoren om in de gaten te houden zijn volgens de energiespecialist naast de impact van het sentiment op de financiële markten, vooral of de invoer van LNG op peil zal blijven. Ook als de Chinese economie verder en sneller herstelt. Daarnaast zullen de LNG-importen uit de VS ook op niveau moeten blijven.

De dalende trend van de olieprijs is volgens Van Cleef nog niet voorbij. "De recessie-angsten zijn nog steeds groot", verklaart de analist. En het herstel van de Chinese economie gaat minder voorspoedig dan gehoopt, terwijl de Russische olie ondanks alle sancties zijn weg nog prima vindt richting de markt.

Maar zoals het Internationaal Energieagentschap aangeeft, zal de vraag naar olie in de tweede jaarhelft verder zal gaan stijgen. En tegelijk blijven de investeringen achter. "Dat zorgt ervoor dat de vraag-aanbod-balans kantelt. Ofwel de vraag groeit sneller dan het aanbod." Dat zal de olieprijs goed doen, al is het onzeker of dit voldoende is om uit het neergaande trendkanaal te breken.

Beleggers moeten nog even geduld hebben alvorens ze vol terugkeren in aandelen, maar wie al een begin wil maken kijkt het beste naar dividendaandelen, zei beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management.

"Het is nog voorbarig om volop terug te keren in de aandelenmarkt", aldus Juvyns. "We wachten op een uitbodeming van de neerwaartse winstherziening."

Daarbij wordt men ook beloond om nog even geduld te hebben. Cash en obligaties bieden "deftige" rendementen.

Wie echter wil terugkeren op de aandelenmarkten, zou volgens Juvyns moeten kijken naar dividendaandelen. Die zitten vaak ook in de meer defensieve sectoren, die beter bestand zijn tegen economische groeivertragingen.

