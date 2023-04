Fitch handhaaft AAA-rating Duitsland

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de 'Triple A'-kredietstatus van Duitsland bevestigd met een stabiele outlook. Dit maakte de Amerikaanse kredietbeoordelaar vrijdagavond laat bekend.

De 'AAA'-rating van Duitsland weerspiegelt zijn gediversifieerde economie en gezonde overheidsfinanciën, aldus Fitch.

Ook is Duitsland een referentiemaatschappij in de eurozone, die een zeer sterke financieringsflexibiliteit garandeert, meent het ratingbureau.

"Wel is Duitsland van de grote economieën in de eurozone het zwaarst getroffen door de energieschok en de beperkingen in de toeleveringsketen", aldus Fitch, dat rekent op een minimale groei van 0,1 procent in 2023. In oktober ging het ratingbureau voor dit jaar nog uit van een krimp van de Duitse economie met 0,5 procent.

In 2024 groeit de Duitse economie vermoedelijk minder hard, met 1,4 procent in plaats van 2,3 procent.

Verder houdt de inflatiedruk aan. Fitch verwacht dat de inflatie in Duitsland zal afkoelen van 8,7 procent in 2022 tot 5,8 procent dit jaar. Ondertussen is de kerninflatie juist opgelopen, van 3,4 procent zes maanden geleden tot 5,4 procent in februari.

Volgens de kredietbeoordelaar is de mogelijke doorberekening van de lagere energieprijzen in de inflatie moeilijk te beoordelen, "omdat deze afhangt van de prijsstrategie van de energiebedrijven en van het effect van overheidssubsidies." De regeling treedt naar verwachting in maart in werking en zal met terugwerkende kracht worden uitbetaald voor januari en februari.

Duitse banksector veerkrachtig

Fitch stelt verder dat de Duitse banksector veerkrachtig is. De kwaliteit van de activa en een gezonde kapitalisatie, financiering en liquiditeit zou de impact van de energiecrisis en de economische vertraging op het kredietprofiel van de Duitse banken moeten beperken, oordeelt het ratingbureau.

Een economische vertraging zal de bedrijfsomstandigheden voor banken waarschijnlijk wel beïnvloeden. Fitch verwacht "lagere kredietvolumes en toenemende waardeverminderingen op leningen, wat resulteert in een algemeen lagere winstgevendheid van de sector."

Het financieringsprofiel van de Duitse banken profiteert echter van een brede depositobasis, die met ongeveer 4,6 biljoen euro aan totale deposito's en een ratio kredieten/deposito's van minder dan 100 procent de grootste in Europa is.