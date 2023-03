Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee de bijna twee weken durende opmars in maart werd afgesloten en de in de afgelopen maand en het kwartaal opgelopen 'blauwe plekken' werden verzacht.

De olieprijs is deze week in de VS met meer dan 7 procent gestegen, geholpen door factoren als leveringsproblemen vanuit Noord-Irak, de zwakte van de Amerikaanse dollar, een forse daling van de Amerikaanse voorraden en een verbeterd risicosentiment, in combinatie met tekenen van economisch herstel in China, zei marktanalist Ole Hansen van Saxo Bank.

Volgens de Energy Information Administration daalden de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige met 7,5 miljoen vaten, de sterkste daling op weekbasis dit jaar.

Hansen merkte ook in de resultaten van een maandelijks onderzoek van de Dallas Federal Reserve op, dat de onzekerheid over de bankencrisis onder leidinggevenden in de schaliesector kriebels veroorzaakt over de plannen voor kapitaaluitgaven in de sector in 2023.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,8 procent, ofwel 1,30 dollar, hoger op 75,67 dollar op de New York Mercantile Exchange.