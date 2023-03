Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, terwijl beleggers de laatste inflatiecijfers van de eurozone verwerkten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 457,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 15.628,84 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 7.322,39 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.631,74 punten. Op kwartaalbasis wonnen de grote Europese beurzen aardig terrein, met winsten van meer dan tien procent, waarmee ze het over het algemeen wat beter deden dan Wall Street. Uit cijfers van statistiekbureau Eurostat bleek dat de inflatie in de eurozone in maart verder is gedaald. De prijzen stegen afgelopen maand op jaarbasis met 6,9 procent, tegen een stijging van 8,5 procent een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen met 0,9 procent. De nieuwe data vergroten de kans dat de Europese Centrale Bank in mei de beleidsrente opnieuw zal verhogen. Het zou ook andere beleidsmakers kunnen aanmoedigen om alternatieve manieren te onderzoeken om prijsstijgingen af te koelen, door zich bijvoorbeeld te richten op buitensporig winstbejag door bedrijven of inflatoire loonstijgingen. "De algemene inflatie daalde, maar de kerninflatie steeg tot 5,7 procent, een teken dat de strijd tegen inflatie nog niet voorbij is. Voor de Europese Centrale Bank verwachten we nog twee renteverhogingen van 25 basispunten voordat een piek wordt bereikt", zei econoom Bert Colijn van ING. De door de Federal Reserve geprefereerde inflatiemaatstaf, de PCE-kernprijsindex, liet ook een lichte daling zien. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 4,6 procent ten opzichte van de 4,7 procent in januari, terwijl deze op maandbasis met 0,3 procent steeg. Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal werklozen in maart is gestegen met 16.000, waarmee het werkloosheidspercentage steeg van 5,5 procent naar 5,6 procent. De Duitse detailhandel daalde op maand- en jaarbasis in februari met respectievelijk 1,3 procent en 7,1 procent. Franse consumentenprijzen stegen in maart op jaarbasis met 5,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder. Op maandbasis was sprake van een stijging met 0,8 procent. De Britse economie is in het vierde kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent gegroeid. Op jaarbasis groeide de economie met 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0861. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0904 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0901 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot een procent hoger. Bedrijfsnieuws Shell wil zijn duurzame energiedivisie opsplitsen. Dit schreef persbureau Bloomberg. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent hoger. In Parijs was Worldline met een winst van 2,4 procent de sterkste stijger. LVMH won 2,0 procent, Danone steeg 1,6 procent, terwijl Eurofins Scientific 1,3 procent daalde. In Frankfurt won Adidas 5,0 procent, Zalando steeg 2,2 procent en Bayer noteerde 1,5 procent hoger. Porsche daalde 0,7 procent. Mercedes-BENZ verloor 0,3 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 4.081,94 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

