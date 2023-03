Britse dochter Flow Traders krijgt vergunning FCA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders London heeft een vergunning gekregen in het Verenigd Koninkrijk van de Financial Conduct Authority (FCA). Dit meldde Flow Traders vrijdag nabeurs. "We zijn daarom verheugd dat we onze FCA-vergunning hebben gekregen en het proces van de oprichting van onze Britse dochteronderneming met succes hebben afgerond, in overeenstemming met de post-Brexit-vereisten, zei CEO Mike Kuehnel in een toelichting. "Deze vergunning voltooit het proces van het omzetten van Flow Traders' filiaalstatus in het VK naar een gereguleerde dochteronderneming", aldus de flitshandelaar. Als onderdeel van de groeistrategie van het bedrijf stelt de vergunning Flow Traders in staat zijn blootstelling aan het bredere Britse financiële ecosysteem te vergroten. Ook kan Flow Traders zijn positie op de Britse markt versterken en uitbreiden. Bron: ABM Financial News

