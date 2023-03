AEX sluit turbulente maand positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is een turbulente maand maart positief geëindigd en won op kwartaalbasis zo'n 10 procent. Met een slot van 756,18 punten steeg de AEX vrijdag 0,5 procent.



De hoofdindex won op weekbasis ook aardig terrein nadat de zorgen over een bankencrisis afnamen.



Beleggers keken vrijdag vooral naar de PCE-inflatie uit de Verenigde Staten. De kerninflatie daalde van 4,7 naar 4,6 procent. Gerekend werd op een kerninflatie van 4,7 procent, gelijk aan het cijfer voor januari, dat toen een verrassende toename liet zien, wat leidde tot een sterke stijging van de renteverwachtingen in de VS.



De vrijdag verschenen inflatiedata zijn voor de Fed geen aanleiding om te sleutelen aan het rentebeleid, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News.



"Het cijfer van 4,6 procent op jaarbasis is weliswaar beter dan verwacht, maar geen game changer", aldus Marey. "Het percentage past bij het beleid dat nu verwacht wordt verder uitgevoerd te worden met een verhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering", aldus Marey.



De renteverwachtingen zijn inmiddels een stuk afgekoeld, als gevolg van de bankencrisis die eerder deze maand ontstond. Economen van BNP Paribas schatten de eindrente voor de Fed nu in op 5,25 procent, tegen eerder 5,75 procent.



Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de inflatie in de eurozone in maart is afgekoeld tot 6,9 procent, van 8,5 procent in februari.



ING denkt dat er nog twee renteverhogingen van 25 basispunten in het vat zitten voor de ECB. "Het gevecht tegen de inflatie is nog niet voorbij", aldus econoom Bert Colijn. De kerninflatie blijft namelijk stijgen, van 5,6 naar 5,7 procent. De vooruitzichten voor de inflatie verbeteren wel, merkte Colijn op. De belangrijkste zorg van de ECB is de looninflatie. Die zorgt er namelijk voor dat inflatie hardnekkig blijft.



De obligatierentes zijn afgelopen week opgelopen maar staan op maand- en kwartaalbasis flink lager. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,535 procent en de Duitse variant op 2,327 procent.



De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0861. WTI-olie kostte bijna 75 dollar per vat en werd daarmee bijna een procent duurder dan donderdag.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen zat Philips opnieuw in de lift, met een winst van ruim 2 procent, waarmee het nipt AkzoNobel voor bleef. Donderdag steeg het aandeel ook al nu een schikking in de apneu-kwestie in de maak lijkt.



Adyen steeg zo'n 2 procent. Financials stonden onder druk. ING, Aegon en ABN AMRO verloren 0,5 tot 1,0 procent.



In de AMX won Air France-KLM ruim 4 procent op 1,698 euro. Deutsche Bank verhoogde het advies voor de luchtvaartmaatschappij van Houden naar Kopen met een koersdoel van 2,30 euro. Inpost won daarnaast 1,8 procent na het overleggen van cijfers. Volgens Jefferies was de EBITDA in 2022 conform verwachting. De winstgevendheid zal bovendien dit jaar verbeteren, verwacht de bank.



Inpost werd beloond voor de cijfers en won bijna 6 procent. De resultaten trokken afgelopen jaar flink aan. Galapagos steeg bijna 2,5 procent. NovAliX neemt de Franse onderzoeksactiviteiten van Galapagos in Romainville over. Dit maakte Galapagos bekend zonder financiële details te geven.



Allfunds leverde rond 2 procent in en Van Lanschot Kempen en TKH verloren een procent.



In de AScX won B&S Group bijna 5 procent en Azerion ruim 6,5 procent. Ebusco daalde bijna 3 procent.



B&S Group vindt dat er tussen grootaandeelhouder Willem Blijdorp en diverse leden van het managementteam, onder wie de CEO, financiële relaties bestonden die vermeld hadden moeten worden, ook al ondervond B&S geen schade van deze relaties. Dit meldde B&S donderdagavond na een onderzoek naar de kwesties.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot duidelijk hoger, met een winst van rond een procent voor de Nasdaq.

Bron: ABM Financial News