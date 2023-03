'Daling PCE-inflatie geen game changer' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afname van de kerninflatie in de Verenigde Staten in februari is geen aanleiding voor de Federal Reserve te sleutelen aan het rentebeleid. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Het cijfer van 4,6 procent op jaarbasis is weliswaar beter dan verwacht, maar geen game changer", aldus Marey. "Het percentage past bij het beleid dat nu verwacht wordt verder uitgevoerd te worden met een verhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering", aldus Marey. De PCE-inflatie lag in februari net onder de inflatie van januari die op 4,7 procent uitkwam. De verwachting vooraf was een stabiele kerninflatie van 4,7 procent De euro noteerde vrijdagmiddag kort na publicatie van het inflatiecijfer 0,3 procent lager 1,0875 dollar, na in aanloop naar de publicatie ervan rond 1,0880 dollar te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.