Wall Street richting lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. Richting de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 0,3 procent in het groen.

Wall Street ligt op koers om een volatiele maand maart verdeeld af te sluiten. De Dow Jones index staat vooralsnog op maand- en kwartaalbasis in het rood, maar de S&P en Nasdaq kleuren over maart en het eerste kwartaal wel aardig groen.

In het eerste kwartaal is de S&P tot nog toe 6 procent gestegen en de Nasdaq zelfs 15 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets heeft de Nasdaq het goed gedaan in het eerste kwartaal, "maar de grote test moet nog komen nu we op weg zijn naar het tweede kwartaal. Wat gebeurt er met de Amerikaanse rente, de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en de timing van eventuele renteverlagingen? Mijn gevoel zegt dat renteverlagingen nog lang op zich kunnen laten wachten, en dat is iets wat de markten momenteel niet inprijzen", aldus de marktkenner.

Beleggers kijken vrijdag vooral naar de PCE-inflatie. Die kwam in februari op jaarbasis uit op 5,0 procent, van 5,4 procent een maand eerder.



De kerninflatie daalde van 4,7 naar 4,6 procent. Gerekend werd op een kerninflatie van 4,7 procent, gelijk aan het cijfer voor januari, dat toen een verrassende toename liet zien, wat leidde tot een sterke stijging van de renteverwachtingen in de VS.

Die renteverwachtingen zijn inmiddels een stuk afgekoeld, als gevolg van de bankencrisis die eerder deze maand ontstond. Maar ook de bankenzorgen zijn inmiddels weer afgenomen, na omvangrijke reddingsplannen voor Silicon Valley Bank, First Republic Bank en Credit Suisse.

Economen van BNP Paribas schatten de eindrente voor de Fed nu in op 5,25 procent, van eerder 5,75 procent en wijzen daarbij op de "verkrapping van de financiële voorwaarden in de VS, en waarschijnlijk een verdere aanscherping van de kredietvoorwaarden en vermindering van de kredietverlening." De Franse bank verwacht een renteverhoging met 25 basispunten in mei.

Verder verschenen vanmiddag ook cijfers over de persoonlijke inkomens en bestedingen. De inkomens van Amerikanen stegen in februari met 0,3 procent, waar een toename van 0,2 procent was voorzien. De bestedingen liepen met 0,2 procent op, waar de markt rekende op een stijging van 0,3 procent.

Donderdag bleek nog dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal iets minder hard is gestegen dan eerder ingeschat, onder meer omdat de consumentenbestedingen minder hard toenamen dan verwacht.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor de inkoopmanagersindex in de regio Chicago en een definitieve lezing over het consumentenvertrouwen in de VS in maart van de Universiteit van Michigan.

De euro/dollar handelt vrijdagmiddag op 1,0892. WTI-olie kost 74,78 dollar per vat en is daarmee een half procent duurder dan donderdag. De Amerikaanse tienjaarsrente is gedaald tot 3,534 procent.

Bedrijfsnieuws

Bed Bad & Beyond verloor donderdag nog ruim een kwart van zijn toch al beperkte beurswaarde. Vrijdag daalt het aandeel vooralsnog 7 procent bij een volatiele voorbeurshandel. De noodlijdende retailer plant een aandelenemissie van 300 miljoen dollar, meldde het eerder deze week.

Ook Nikola is bezig met een emissie, ter waarde van 200 miljoen dollar. De helft daarvan wordt verkocht aan een investeerder, zei de fabrikant van emissieloze vrachtwagens donderdagavond. Het aandeel lijkt ruim 7 procent lager te gaan openen.

BlackBerry gaat een 5 procent lagere opening tegemoet na teleurstellende cijfers over het vierde kwartaal.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 won 0,6 procent op 4.050,83 punten, de Dow Jones index steeg 0,4 procent op 32.859,03 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 12.013,47 punten.