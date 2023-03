Video: dividendaandelen best keuze Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers moeten nog even geduld hebben alvorens ze vol terugkeren in aandelen, maar wie al een begin wil maken kijkt het beste naar dividendaandelen. Dit adviseert beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in de studio van ABM Financial News op Beursplein 5. "Het is nog voorbarig om volop terug te keren in de aandelenmarkt", aldus Juvyns. "We wachten op een uitbodeming van de neerwaartse winstherziening." Daarbij wordt men ook beloond om nog even geduld te hebben. Cash en obligaties bieden "deftige" rendementen. Wie echter wil terugkeren op de aandelenmarkten, zou volgens Juvyns moeten kijken naar dividendaandelen. Die zitten vaak ook in de meer defensieve sectoren, die beter bestand zijn tegen economische groeivertragingen. Klik hier voor: dividendaandelen best keuze Bron: ABM Financial News

