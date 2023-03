Beursblik: ECB blijft rente verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank blijft de rente verhogen, ondanks de daling van de inflatie. Dit verwacht econoom Bert Colijn van ING. Vrijdag bleek de inflatie in de eurozone gedaald van 8,5 naar 6,9 procent. Toch verwacht ING dat de ECB nog twee keer de rente verhoogt met 25 basispunten. "Het gevecht tegen de inflatie is nog niet voorbij", aldus Colijn. De kerninflatie blijft namelijk stijgen, van 5,6 naar 5,7 procent. De vooruitzichten voor de inflatie verbeteren wel, merkte Colijn op. De belangrijkste zorg van de ECB is de looninflatie. Die zorgt er namelijk voor dat inflatie "stickier" blijft. Kortom de centrale bank zal zowel in mei als in juni de rente met 25 basispunten verhogen, aldus Colijn. "Maar dat [3,50%] zal ook de piek in de rente zijn." Bron: ABM Financial News

