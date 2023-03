Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag op de laatste handelsdag van de maand en het kwartaal in het groen, in afwachting van de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 452,50 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.571,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 7.295,68 punten. De Britse FTSE won 0,2 procent naar 7.635,60 punten.

Het sentiment rondom de financiële sector lijkt alweer bedaard, ofschoon vrijwel geen enkele marktkenner paniek signaleerde.

Analisten van AXA denken niettemin dat de bankenstress een aanscherping van de kredietvoorwaarden tot gevolg zal hebben. "En dat weegt dan weer op de reële economie. Centrale banken zullen voorzichtiger zijn met nieuwe rentestappen, al blijft hun huidige ambitie duidelijk. Ze willen niet capituleren zolang de inflatie hoog blijft", aldus de experts van AXA.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de inflatie in de eurozone in maart verder daalde. De prijzen stegen afgelopen maand met 6,9 procent op jaarbasis. In februari was de stijging 8,5 procent en in januari 8,6 procent. De kerninflatie steeg wel fractioneel. In Duitsland en Frankrijk bleef de inflatie hoog, terwijl de inflatie in Nederland en België onder de 5 procent dook.

Voor de Amerikaanse kern-PCE wordt op jaarbasis 4,7 procent verwacht, gelijk aan de kerninflatie in januari.

Naast deze voor de Fed belangrijke inflatiedata, komen later op de dag nog de inkoopmanagersindex van Chicago en het definitieve consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan naar buiten.

De olieprijs beweegt vrijdag nauwelijks. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 74,51 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 79,20 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0884. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0900 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0909 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Shell wil zijn duurzame energiedivisie opsplitsen. Dit schreef persbureau Bloomberg. De koers van het aandeel noteerde X procent .

In Parijs waren er circa 10 dalers. De opvallendste daler was de koers van het aandeel Eurofins Scientific, waar 1,9 procent vanaf ging. De koers van het aandeel Carrefour steeg juist 2,2 procent. In Amsterdam ging de koers van het aandeel van sectorgenoot Ahold Delhaize aan de leiding met 1,9 procent.

In Frankfurt noteerden veertien koersen onder het slot van donderdag, hier onder aanvoering van de koers van het aandeel Santorius, die 6,2 procent inleverde.

De aandelenkoersen van halfgeleideraandelen, donderdag nog de uitblinkers, leverden vandaag wat in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 won donderdag 0,6 procent op 4.050,83 punten, de Dow Jones index steeg 0,4 procent op 32.859,03 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 12.013,47 punten.