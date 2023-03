Winst Huawei flink gekelderd

(ABM FN-Dow Jones) Huawei heeft in 2022 een flink lagere winst behaald, ondanks dat de omzet licht steeg. Dit maakte het Chinese techbedrijf vrijdag bekend.

"In 2022 bleven een uitdagende externe omgeving en niet-marktgebonden factoren een tol eisen van de activiteiten van Huawei", zei Eric Xu, roulerend voorzitter van Huawei, in een toelichting.

"2023 zal cruciaal zijn voor Huawei's duurzame overleving en ontwikkeling," voegde Xu toe. "We hebben er alle vertrouwen in dat we elke uitdaging die op ons pad komt aankunnen en dat we een stevige basis kunnen leggen voor duurzame overleving en ontwikkeling."

De nettowinst daalde van 113,7 miljard Chinese yuan in 2021 tot 35,6 miljard yuan of 5,18 miljard dollar afgelopen jaar. De omzet verbeterde licht, van 637 miljard naar 642 miljard yuan, of ruim 93 miljard dollar.

Huawei blijft de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) uitbreiden, met een uitgave van 161,5 miljard yuan in 2022. Dit is ruim 25 procent van de jaaromzet. De totale R&D-uitgaven kwamen in de afgelopen 10 jaar uit op meer dan 977 miljard yuan.

Het bedrijf eindigde 2022 met 176,3 miljard yuan in kas.