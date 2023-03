AEX blijft dicht bij huis, Ahold Delhaize aan kop

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 753,73 punten.

"Aan het einde van het kwartaal is de rust weer enigszins teruggekeerd en kunnen beleggers per saldo terugkijken op prima rendementen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens Wiersma zijn de vooruitzichten voor beleggers "helemaal zo gek nog niet", maar er zijn wel grote verschillen tussen de aandelensectoren. "Vooral aandelen uit groeisectoren, zoals IT en communicatiediensten, die het vorige jaar moeilijk hadden, zijn in het eerste kwartaal flink hersteld en daar zijn we vooralsnog ook positief over", zo stelde de expert van ING.

"Het feit dat de markt de bankencrisis achter zich lijkt te laten, draagt bij aan de recente koerswinsten op de beurs", zo stelden analisten van SEB. "Hoewel het te vroeg is om te stellen dat het gevaar volledig is geweken, lijkt het probleem bij sommige banken vooral te liggen bij slecht risicobeheer, hetgeen beduidend anders is dan de roekeloze leningen tijdens de financiële crisis van 2008", aldus SEB.

Analisten van AXA denken evenwel dat de bankenstress een aanscherping van de kredietvoorwaarden tot gevolg zal hebben. "En dat weegt dan weer op de reële economie. Centrale banken zullen voorzichtiger zijn met nieuwe rentestappen, al blijft hun huidige ambitie duidelijk. Ze willen niet capituleren zolang de inflatie hoog blijft", aldus de experts van AXA.

Op macro-economisch vlak bleek vanochtend dat de inflatie in de eurozone in maart verder daalde. De prijzen stegen afgelopen maand met 6,9 procent op jaarbasis. In februari was de stijging 8,5 procent en in januari 8,6 procent. De kerninflatie steeg wel fractioneel. In Duitsland en Frankrijk bleef de inflatie hoog, terwijl de inflatie in Nederland en België onder de 5 procent dook.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0886. De olieprijzen daalden licht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Ahold Delhaize was met 2,2 procent de grootste stijger. ASMI sloot de rij met een verlies van 1,2 procent, na donderdag nog 4 procent te zijn gestegen.

In de AMX won Air France-KLM 3,4 procent op 1,69 euro. Deutsche Bank verhoogde het advies voor de luchtvaartmaatschappij van Houden naar Kopen met een koersdoel van 2,30 euro. Inpost won daarnaast 1,8 procent na het overleggen van cijfers. Volgens Jefferies was de EBITDA in 2022 conform verwachting. De winstgevendheid zal bovendien dit jaar verbeteren, verwacht de bank. Allfunds verloor in de AMX juist 2,0 procent.

In de AScX won Accsys 2,6 procent. Ebusco daalde 2,5 procent.