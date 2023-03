Beursblik: goede jaarstart Fagron verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in de eerste drie maanden van 2023 ruim 10 procent meer omzet behaald. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de magistrale bereider. De analisten rekenen op een omzetstijging op jaarbasis van 156,4 naar 172,7 miljoen euro. In alle regio's steeg de omzet volgens hen, maar in Noord-Amerika het sterkst, met bijna 25 procent. De autonome groei schatten de analisten in op 3,9 procent. Dat is wel beduidend minder dan de 7,6 procent in het eerste kwartaal van 2022. De analisten dienden ook hun taxaties voor heel 2023 in. Zij verwachten een jaaromzet van 735 miljoen euro, tegen 684 miljoen euro in 2022. De aangepaste EBITDA zou hierdoor stijgen van 131 miljoen naar 144,5 miljoen euro, met een marge van 19,7 procent, een stijging van 0,6 procentpunt. Verder denken de analisten dat de schuldratio van Fagron daalt van 1,94 naar 1,54. Bron: ABM Financial News

