Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft vrijdag het koersdoel voor Fagron verhoogd van 15,00 naar 17,50 euro en handhaaft het koopadvies op de magistrale bereider. De verhoging komt na de cijfers over 2022, die iets beter dan verwacht waren, vooral dankzij de prestaties in Europa, maar in Latijns-Amerika viel het tegen. "Het bedrijf zei geen marktaandeel te hebben verloren, maar dat had zijn prijs", aldus Kepler. Bij de jaarcijfers merkte Fagron op dat de tweede jaarhelft vermoedelijk beter zal zijn dan de eerste zes maanden van dit jaar. "Na 16 procent koerswinst dit jaar, zal voor een verdere stijging wellicht moeten worden gewacht tot de tweede jaarhelft", aldus de analisten van Kepler. Kepler stelde de taxaties voor de vrije kasstroom naar boven bij, maar de meeste andere ramingen bleven ongewijzigd. De analisten nemen geen overnames op in hun model, maar die zouden 3 tot 5 euro per aandeel kunnen toevoegen. Bron: ABM Financial News

