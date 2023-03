Universal Music wil langer door met CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group wil Lucian Grainge voor een periode van vijf jaar als CEO herbenoemen. Dit bleek uit de agenda voor de jaarvergadering van het muziekbedrijf op 11 mei. Ook wil UMG Haim Saban als onafhankelijke bestuurder benoemen op 11 mei. Verder stelt de platenmaatschappij Sherry Lansing, Anna Jones en Luc van Os voor voor herbenoeming. Hun termijn loopt pas af op de jaarvergadering van 2024, maar UMG wil de continuïteit van de board verzekeren door hen nu al te herbenoemen . Bron: ABM Financial News

