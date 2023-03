ArcelorMittal krijgt financiering van Japanse banken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Staalproducent ArcelorMittal is met een groep Japanse banken een nieuwe financiering overeengekomen. Dit maakte ArcelorMittal vrijdag bekend. Vrijdag werd een nieuwe lening van 5 miljard dollar overeengekomen. Die moet een capaciteitsuitbreiding in India, waar ArcelorMittal samenwerkt met Nippon Steel, van 9 naar 15 miljoen ton staal in de fabriek in Hazira mogelijk maken. Het consortium van banken bestaat uit Japan Bank for International Cooperation, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Mizuho Bank, en Mizuho Bank Europe. Bron: ABM Financial News

