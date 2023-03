AEX vermoedelijk vlak van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag naar verwachting op voor een neutrale opening. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong nog niet van hun plaats.

Donderdag steeg de AEX nog 0,9 procent op 752,46 punten, na al een winst van 1,6 procent een dag eerder. Techaandelen trokken donderdag de kar, en in mindere mate ook banken, terwijl defensieve aandelen juist licht onder druk stonden.

Op Wall Street steeg hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond 0,6 procent, terwijl de Aziatische aandelenmarkten, met winsten van grofweg een procent, vanochtend ook de weg omhoog weten te vinden.

Het lijkt erop dat het uitblijven van meer drama in de bankensector beleggers weer wat kleur in het gezicht heeft gegeven, waardoor de aandacht zal worden wordt gericht op de inflatie en de impact hiervan op het rentebeleid van centrale banken.

Donderdag werd bekend dat de Duitse inflatie is afgekoeld van 8,7 procent in februari naar 7,4 procent in maart. Dit cijfer was nog wel 0,1 procent boven de verwachting.

Vanochtend werd daarnaast bekend dat de Nederlandse inflatie volgens een snelle raming van het CBS in maart is teruggevallen naar 4,4 procent. In februari waren consumentengoederen en- diensten nog 8,0 procent duurder dan een jaar eerder.

Het belangrijkste inflatiecijfer komt vandaag uit Amerika, waar om 14:30 uur de PCE-inflatie wordt vrijgegeven, een cruciale indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve waar de markten het afgelopen jaar heftig op konden reageren.

Er wordt gerekend op een daling, maar wel op een niveau dat nog zo hoog is dat de doelstelling van de Fed om de inflatie te beteugelen, nog niet zal zijn bereikt, volgens Interactive Investor.

De verwachting is dat de inflatie op maandbasis is gedaald van 5,4 procent naar 5,3 procent, terwijl de kerninflatie is uitgekomen op 4,7 procent.

Verschillende Fed-leden lieten ondertussen donderdag van zich horen. Zo gaf Susan Collins van de Boston Fed aan dat de stress in de banksector het lastiger maakt om het juiste rentebeleid te bepalen, maar dat een renteverhoging van nog eens 25 basispunten redelijk lijkt. Daarna volgt wat Collins betreft een pauze.

Richmond Fed-voorzitter Thomas Barkin was minder stellig. Hij ziet een "vrij breed" scala aan mogelijke uitkomsten voor het rentepad, gezien de onzekere vooruitzichten.

Bedrijfsnieuws

In het afgelopen jaar stegen de pakketvolumes van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes Inpost met 44 procent tot 744,9 miljoen stuks, waardoor de omzet met 54 procent steeg tot 7,1 miljard zloty, omgerekend circa 1,5 miljard euro. Het netwerk van pakketkluisjes steeg met 37 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 27.939. De aangepaste EBITDA trok met 21 procent aan tot bijna 2 miljard zloty, een record, maar de winst daalde wel met 7 procent.

NovAliX neemt de Franse onderzoeksactiviteiten van Galapagos in Romainville over.

B&S Group vindt dat er tussen grootaandeelhouder Willem Blijdorp en diverse leden van het managementteam, onder wie de CEO, financiële relaties bestonden die vermeld hadden moeten worden, ook al ondervond B&S geen schade van deze relaties. Dit meldt het bedrijf zelf na een onderzoek naar de kwesties.

Heijmans sloot een overeenkomst met woningbouwcorporatie Woonkracht10 voor de realisatie van 137 nieuwbouwwoningen en -appartementen in de wijk Kraaihoek in het centrum van Papendrecht. De contractwaarde van de opdracht bedraagt ruim 26 miljoen euro, aldus Heijmans.

Fitch Ratings verhoogde de kredietrating van JDE Peet's van BBB- naar BBB met een stabiele outlook.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 0,6 procent op 4.050,83 punten, de Dow Jones index steeg 0,4 procent op 32.859,03 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 12.013,47 punten.