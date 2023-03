NovAliX neemt onderzoeksactiviteiten Galapagos in Romainville over Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) NovAliX neemt de Franse onderzoeksactiviteiten van Galapagos in Romainville over. Dit maakte Galapagos in een persbericht bekend zonder financiële details te geven. De onderzoekscapaciteiten van Galapagos en de daarmee verbonden werknemers, gevestigd in het Franse Romainville, zullen worden overgedragen aan NovAliX. Galapagos behoudt wel de flexibiliteit om toegang te krijgen tot de nodige expertise en middelen door een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst. Galapagos spreekt van "een geïntegreerde samenwerking op het gebied van geneesmiddelenonderzoek". De transactie vloeit volgens het biotechbedrijf voort uit de in 2022 aangekondigde nieuwe strategie 'Forward, Faster'. De financiële impact was al opgenomen in Galapagos' eerder aangekondigde 'cash burn guidance' voor 2023, die een bandbreedte van 380 en 420 miljoen euro kent. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting in juli 2023 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

