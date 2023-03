InPost ziet resultaten flink aantrekken

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in 2022 de resultaten flink zien aantrekken. Dit bleek vrijdagochtend uit cijfers van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes.

In het afgelopen jaar stegen de pakketvolumes met 44 procent tot 744,9 miljoen stuks, waardoor de omzet met 54 procent steeg tot 7,1 miljard zloty, omgerekend circa 1,5 miljard euro. Het netwerk van pakketkluisjes steeg met 37 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 27.939.

De aangepaste EBITDA trok met 21 procent aan tot bijna 2 miljard zloty, een record.

InPost zegt inmiddels "internationaal succes" te boeken met zijn kluisjes. Waar in 2021 nog 25 procent van de omzet uit internationale markten kwam, was dat in 2022 al 41 procent.

De kasstroom noemde InPost sterk, waarbij de vrije kasstroom uit de Poolse activiteiten verdubbelde tot 674 miljoen zloty. Op de Poolse thuismarkt heeft het bedrijf inmiddels een marktaandeel van 43 procent, terwijl het in het Verenigd Koninkrijk een "ongekende vraag" naar de nieuwe kluisjesdienst ziet, waardoor de pakketvolumes in het land ruimschoots verdubbelden.

Onder de streep liep de winst evenwel met 7 procent terug tot 456,5 miljoen zloty.

In het lopende jaar wil InPost de volumes in Polen harder laten groeien dan de bredere markt, terwijl de marges moeten verbeteren. Ook moet de winstgevendheid van Mondial Relay omhoog, terwijl logistieke uitdagingen in het Verenigd Koninkrijk het hoofd moeten worden geboden, om hier te kunnen groeien op de zakelijke markt en ook sneller dan de markt te groeien.

In Polen ziet Inpost de e-commercemarkt vertragen, waardoor het bedrijf een volumegroei in het thuisland verwacht van 5 tot 9 procent. Ook verwacht het bedrijf last te hebben van kosteninflatie, maar in tegenstelling tot 2022 verwacht InPost dit beter te kunnen verwerken in de prijzen en in combinatie met volumegroei, zou de aangepaste EBITDA-marge in 2023 moeten stijgen.

De investeringen zullen dit jaar tussen de 1,1 en 1,2 miljard zloty liggen, vooral om verder te groeien in de internationale markt. In combinatie met een hoge operationele kasstroom moet dit leiden tot een positieve kasstroom in 2023 en een verbetering van de schuldgraad.

Tot dusver in het eerste kwartaal ziet InPost de consumentenbestedingen vertragen, maar dit is nog niet te zien in de volumes. De volumes in Polen stegen met dubbele cijfers, net als in Frankrijk, zij het in een iets lager tempo dan in de thuismarkt van InPost. Ook in andere markten ziet het bedrijf een vergelijkbare groei.

"We blijven terughoudend, maar hebben vertrouwen in de veerkracht van onze business met het oog op een vertraging in de consumentenbestedingen en we zien het jaar 2023 met enthousiasme tegemoet", aldus inPost vrijdag.