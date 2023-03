Nikola kondigt emissie aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola wil maximaal 200 miljoen dollar ophalen met een aandelenemissie. Dit meldde de fabrikant van emissieloze vrachtwagens donderdagavond. Het bedrijf is begonnen met een SEC-geregistreerde openbare aanbieding van maximaal 100 miljoen dollar aan gewone aandelen, voor aftrek van underwriting kortingen en commissies en andere aanbiedingskosten. Citigroup begeleidt het bod. Nikola verwacht de onderschrijver een optie van 30 dagen te verlenen om nog eens 15,0 miljoen dollar aan gewone aandelen te kopen tegen de prijs van het openbaar aanbod, na aftrek van de underwriting discounts en commissies. Tegelijkertijd heeft Nikola een zogeheten forward stock purchase agreement gesloten met een investeerder, waarbij de investeerder ermee heeft ingestemd tot 100 miljoen dollar aan gewone aandelen van Nikola te kopen in een gelijktijdig geregistreerd direct aanbod tegen de prijs van het openbaar aanbod. Het bedrijf wil de netto-opbrengst gebruiken voor werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden. Bron: ABM Financial News

