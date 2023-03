Fitch positiever over JDE Peet's Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de kredietrating van JDE Peet's verhoogd van BBB- naar BBB met een stabiele outlook. Dit meldde het koffie- en theebedrijf donderdagavond. "Deze upgrade onderstreept de operationele kracht, de sterke financiële structuur en de financiële discipline van de onderneming", aldus JDE Peet's. Fitch heeft er vertrouwen in dat JDE Peet's "zijn conservatieve netto schuld/EBITDA-doelstelling van ongeveer 2,5x zal blijven halen." Ook de sterke marktpositie van het bedrijf in de wereldwijde koffie-industrie wordt met de kredietrating weerspiegeld, "met een sterke en grotendeels stabiele winstgevendheid, ondersteund door de lage prijselasticiteit van de sector en het potentieel voor verdere premiumisering van de producten van het bedrijf." Dit, in combinatie met de lage investeringsbehoeften en dividenduitkeringen zorgt dit voor een constant hoge vrije kasstroom en een goede financiële flexibiliteit, volgens Fitch, dat er verder op wijst dat "een goede diversificatie in prijspunten, product- en kanaalmix de risico's beperkt van concentratie op één koffiecategorie." Bron: ABM Financial News

