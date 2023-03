Wall Street koerst licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,2 procent op 4.037,09 punten, de Dow Jones index stijgt fractioneel op 32.721,61 punten en de Nasdaq noteert 0,4 procent hoger op 11.977,16 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets heeft de Nasdaq het goed gedaan in het eerste kwartaal, "maar de grote test moet nog komen nu we op weg zijn naar het tweede kwartaal. Wat gebeurt er met de Amerikaanse rente, de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie en de timing van eventuele renteverlagingen? Mijn gevoel zegt dat renteverlagingen nog lang op zich kunnen laten wachten, en dat is iets wat de markten momenteel niet inprijzen", aldus de marktkenner.

Het uitblijven van meer drama in de bankensector geeft beleggers nu de gelegenheid om zich weer te richten op inflatie en de vooruitzichten voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Vrijdag volgt het inflatiecijfer waar de Fed bij voorkeur naar kijkt voor zijn rentebeleid, de index voor persoonlijke consumptieve uitgaven, of de PCE-index. Er wordt gerekend op een daling, maar wel op een niveau dat nog zo hoog is dat de doelstelling van de Fed om de inflatie te temmen, nog niet zal zijn bereikt, volgens Interactive Investor.

Verder bleek donderdag dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal iets minder hard groeide dan eerder gemeld, namelijk met 2,6 procent in plaats van 2,7 procent. In het derde kwartaal bedroeg de groei nog ruim 3 procent.

Het wekelijkse cijfer voor de nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering steeg sterker dan verwacht, maar bleef op een relatief laag niveau onder de 200.000.

De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0896. WTI-olie is anderhalf procent duurder op ruim 74 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Electronic Arts schrapt 6 procent van de banen. Dit leidt tot een eenmalige last van 170 miljoen tot 200 miljoen dollar. Het aandeel daalt licht.

Roku snijdt ook in het personeelsbestand, waarbij 200 banen verloren gaan, oftewel ook zo'n 6 procent van het totaal bij de streamingspecialist. Het aandeel verliest 3,5 procent.

Concentrix gaat fuseren met Webhelp uit Parijs, in een deal die het bedrijf waardeert op 4,8 miljard dollar. Het aandeel stijgt licht.

Intel steeg woensdag nog flink na een presentatie voor investeerders die meer details gaf over de plannen van de chipmaker om de daling in de productie en het marktaandeel van datacenterchips om te buigen. Donderdag noteert het aandeel 2 procent in de plus.