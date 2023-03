B&S sluit onderzoek af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group vindt dat er tussen grootaandeelhouder Willem Blijdorp en diverse leden van het managementteam, onder wie de CEO, financiële relaties bestonden die vermeld hadden moeten worden, ook al ondervond B&S geen schade van deze relaties. Dit concludeerde B&S donderdag na een onderzoek naar de kwesties. Zo verstrekte Blijdorp de CEO bijvoorbeeld een lening. In totaal ging het om zeven transacties, aldus het bedrijf. Hoewel er volgens B&S dus geen schade is geleden, waren de financiële relaties wel in strijd met het beleid om belangenverstrengeling te voorkomen. Ook kwamen er twee huurcontracten bovendrijven tijdens het onderzoek. Maar onafhankelijke taxateurs zagen ook hier geen problemen. Dat sommige medewerkers van B&S ook "af en toe' werkzaamheden verrichtten voor bedrijven van de grootaandeelhouder, heeft erin geresulteerd dat Blijdorp voor deze diensten heeft betaald aan B&S. Per eind 2022 zijn al deze werkzaamheden stopgezet. B&S merkte nog op dat alle betrokken partijen volledig hebben meegewerkt aan het onderzoek. De jaarcijfers 2022 zullen nu snel definitief opgemaakt worden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.