Heijmans bouwt 137 nieuwe woningen in Papendrecht

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een overeenkomst ondertekend met woningbouwcorporatie Woonkracht10 voor de realisatie van 137 nieuwbouwwoningen en -appartementen in de wijk Kraaihoek in het centrum van Papendrecht. Dit meldde de bouwer donderdag nabeurs. De contractwaarde van de opdracht bedraagt ruim 26 miljoen euro, aldus Heijmans. De nieuwbouw woningen betreffen 78 grondgebonden sociale huurwoningen en 59 appartementen voor senioren. Voordat met de bouw van de nieuwe woningen kan worden gestart, worden eerst 99 verouderde woningen gesloopt, zei het bedrijf. De aanvang van het sloopwerk staat gepland voor het derde kwartaal van 2023. In het vierde kwartaal van 2023 wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw, aldus Heijmans. Bron: ABM Financial News

