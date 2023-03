Moody's positiever over Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Moody's is positiever geworden over de kredietwaardigheid van Wolters Kluwer. Dit meldde het Nederlandse databedrijf donderdagmiddag. De rating ging omhoog van Baa1 naar A3. De outlook is stabiel, wat betekent dat er op korte termijn geen nieuwe verhoging te verwachten valt. De kredietanalisten stipten onder meer de sterke operationele prestaties aan. Wolters Kluwer is veerkrachtig als de economie onder druk staat en het bedrijfsprofiel verbetert steeds verder. Daarnaast is Wolters Kluwer voorzichtig en goed voorspelbaar, vindt Moody's. De autonome omzet groeit geleidelijk dankzij de focus van het databedrijf op software en cloudoplossingen. In 2021 was de autonome groei 5,7 procent en in 2022 was dit 6,2 procent. Dat vertaalt zich ook in een sterke vrije kasstroom. Bron: ABM Financial News

