Beursblik: tegenwind AkzoNobel viel mogelijk mee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar producten van AkzoNobel was afgelopen kwartaal wellicht minder zwak dan waarvoor aan het begin van het jaar was gewaarschuwd. Dit stelden analisten van JPMorgan donderdag in een rapport, nadat de afdeling investor relations van AkzoNobel aangaf dat het management van de onderneming dit bij recente bijeenkomsten voor beleggers ook al naar voren bracht. De zakenbank heeft dan ook de raming voor de aangepaste EBIT voor het eerste kwartaal verhoogd van 138 miljoen naar 179 miljoen euro, maar dat is nog altijd 22 procent lager dan de aangepaste EBIT over het eerste kwartaal van 2022. Wel zit de bank met deze taxatie 24 procent hoger dan de consensus van Bloomberg. Voor de eerste drie maanden van het jaar verwacht de bank een volumedaling met 6,6 procent. Aanvankelijk ging JPMorgan nog uit van een afname met 8,2 procent. De bank wees op wat verbetering in de Chinese huizenmarkt gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, ofschoon wel vanaf lage niveaus. Tegelijkertijd schijnt de omzet in Chinees vastgoed in maart een gematigder beeld te laten zien. JPMorgan stelde daartegenover dat de seizoensgedreven stijging in het werkkapitaal in het eerste kwartaal significant hoger uitpakt, met als gevolg een significant lagere kasstroom dan de bank verwachtte en een schuldratio die daardoor kan oplopen naar 3,7. De mate waarin de resultaten zich kunnen herstellen, blijft voor JPMorgan een onzeker factor. Daarbij vermeldde de bank een licht verhoogde raming voor de aangepaste EBIT voor het gehele boekjaar 2023 van 889 miljoen euro, 13 procent hoger op jaarbasis en 4 procent onder consensus. Voor 2024 liet JPMorgan de taxatie onveranderd op 1,06 miljard euro, 19 procent meer op jaarbasis en 12 procent onder de consensus. JPMorgan heeft een Onderwogen advies voor het aandeel AkzoNobel met een koersdoel van 57,00 euro. Het aandeel AkzoNobel noteerde donderdag op een groen Damrak 2,6 procent hoger op 70,36 euro. Bron: ABM Financial News

