Futures Wall Street wijzen omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, na een daling van een Europees inflatiecijfer. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,6 procent in het groen. Het uitblijven van meer drama in de bankensector heeft beleggers in staat gesteld zich weer te richten op inflatie en de vooruitzichten voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Duitse inflatiecijfers lieten een vertraging zien van de stijging van de consumentenprijzen in verschillende regio's. Vanmiddag volgt het cijfer voor heel Duitsland. Ook de Spaanse inflatie daalde sterker dan verwacht. "Het voelt een beetje als een stilte na de storm", zei Viraj Patel van Vanda Research. "Geen nieuws is goed nieuws", is volgens Patel de zin die iedereen op de lippen heeft liggen. Er waren deze week minder economische cijfers en bedrijfsresultaten en meer signalen van stabilisering in het bankensysteem. Vrijdag volgt het inflatiecijfer waar de Fed bij voorkeur naar kijkt voor zijn rentebeleid, de index voor persoonlijke consumptieve uitgaven, of de PCE-index. Er wordt gerekend op een daling, maar wel op een niveau dat nog zo hoog is dat de doelstelling van de Fed om de inflatie te temmen, nog niet zal zijn bereikt, volgens Interactive Investor. De olieprijs steeg. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 1 procent tot 73,72 dollar, terwijl Brent-olie voor juni 78,25 dollar kostte, 0,8 procent meer dan woensdag. De euro/dollar noteerde op 1,0867. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0842 op de borden. Bedrijfsnieuws Bankaandelen blijven overwegend herstellen. Western Alliance, Citigroup en Wells Fargo stonden voorbeurs licht hoger. In Europa stonden Deutsche Bank en UBS 2 procent hoger. Concentrix gaat fuseren met Webhelp uit Parijs, in een deal die het bedrijf waardeert op 4,8 miljard dollar. Electronic Arts schrapt 6 procent van de banen. Dit leidt tot een eenmalige last van 170 miljoen tot 200 miljoen dollar. Het aandeel steeg 0,4 procent voorbeurs. Mondelez heeft bijna acht miljoen aandelen van koffiebedrijf JDE Peet's verkocht. Het aandeel JDE Peet'sdaalde voorbeurs 4 procent. Een openingsidicatie voor Mondelez is er nog niet.



Slotstanden Wall Street sloot woensdag flink hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,4 procent tot 4.027,82 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 32.717,60 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent in het groen op 11.926,24 punten. Bron: ABM Financial News

