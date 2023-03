Sentiment eurozone gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het economisch sentiment in de eurozone is in maart gedaald. Dit bleek donderdag uit voorlopige cijfers van de Europese Commissie. De index voor het sentiment daalde 0,3 punten tot 99,3 in de eurozone. Het vertrouwen in de industrie, detailhandel en de bouw daalde iets. Rond de dienstensector bleef het sentiment gelijk, net als onder consumenten. Het vertrouwen verbeterde in Italië en Nederland. In Duitsland en Spanje was er bijna geen verandering. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.