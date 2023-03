Valuta: euro geeft geen krimp

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag aan het einde van de ochtend iets hoger dan woensdag, in een stille markt die wacht op de Duitse inflatiecijfers over maart, die in de eerste helft van de middag worden gepubliceerd.

"De euro heeft zich in de afgelopen dagen erg sterk gehouden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Het wachten is nu op de inflatiedata van Duitsland vanmiddag en die van de Verenigde Staten op vrijdag. Sterke afwijkingen ten opzichte van de vorige data en de verwachtingen zullen een reactie in de euro teweegbrengen", verwacht de handelaar van Ebury.

Voor maart wordt een inflatie in Duitsland voorzien van 7,2 procent op jaarbasis tegen 8,7 procent in februari. Op maandbasis bedroeg de inflatie vermoedelijk 0,6 procent tegen 0,8 procent in februari.

Het consumentenvertrouwen van de eurozone over maart kwam uit op 19,2 negatief tegen 19,1 negatief voor februari. Dit kwam overeen met het voorlopige cijfer, dat vorige week verscheen.

Vanmiddag volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen, die worden ingeschat op 195.000 tegen 191.000 een week eerder. Ook is er een derde raming voor de economische groei over het vierde kwartaal van 2022.

Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Federal Reserve van Richmond, Thomas Barkin, en collega Neel Kashkari van de Fed in Minneapolis.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,0874 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8797 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent tot 1,2361 dollar.