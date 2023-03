Beursblik: Barclays verlaagt koersdoel DSM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft donderdag het koersdoel voor DSM verlaagd van 168,00 naar 150,00 euro bij handhaving van het Overwogen advies. De sterke groeiverwachtingen op middellange termijn door de synergie met Firmenich in combinatie met een herwaardering van het aandeel, kunnen volgens Barclays leiden tot een "indrukwekkend" rendement voor aandeelhouders. De aanjagers voor een sterke koersprestatie schuiven echter steeds verder naar achter, omdat de fusiedeal nog moet worden afgerond, aldus Barclays. Op korte termijn ziet de Britse bank dan ook te weinig overtuiging in de markt om een koopadvies op het aandeel te plakken. Het aandeel DSM steeg donderdag fractioneel tot 109,70 euro. Bron: ABM Financial News

