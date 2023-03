Philips schiet omhoog in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend hoger onder aanvoering van Philips. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 751,04 punten. Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx merkte op dat techaandelen er goed bij liggen. "Onrust rondom de bankensector lijkt steeds verder naar de achtergrond te verdwijnen', aldus Blekemolen. De aandelenkoersen van banken herstellen ondertussen slechts aarzelend van de onrust. "We moeten zo voorzichtig mogelijk zijn, omdat de schommelingen in het marktsentiment de afgelopen weken plotseling en volatiel zijn", waarschuwen analisten van ING. Analist Salah Bouhmidi van IG Nederland ziet de volatiliteit iets afnemen en ligt weer onder het 50-daags gemiddelde. "Dat wijst op stijgende koersen", aldus de analist. "Toch moet gezegd worden dat de volatiliteit evengoed op een hoog niveau blijft." Beleggers maken zich verder op voor een nieuwe maand. "Op de aandelenmarkt is april een solide maand", zo stelde Bouhmidi. "Historisch gezien wordt april beschouwd als de beste maand op de Amerikaanse markten en zou de huidige herstelrally aan deze kant van de Atlantische Oceaan kunnen worden voortgezet." Over enkele weken gaat het kwartaalcijferseizoen ook weer van start, merkte Blekemolen van Lynx op. "Het cijferseizoen wordt traditioneel afgetrapt door de banken en dan wordt direct duidelijk welke gevolgen de onrust van de afgelopen periode heeft gehad op de resultaten." Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0872. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 73,80 dollar. Op macro-economisch vlak volgen er vanmiddag vanuit de Verenigde Staten nog groeicijfers over het vierde kwartaal en de wekelijkse steunaanvragen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met 7,2 procent. Het concern stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs. Besi klom daarnaast 3,1 procent naar 79,80 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor de halfgeleiderspecialist flink van 55,00 naar 80,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. ASMI won 2,9 procent. KPN verloor 1,1 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging het telecomaandeel door Exane, van Outperform naar Neutraal. Randstad leverde 4,9 procent in. In de Midkap verloor JDE Peet's 3,5 procent op 26,80 euro. Grootaandeelhouder Mondelez International verkocht 7,7 miljoen aandelen JDE Peet's voor 26,10 euro per stuk, aldus Reuters. Inpost en Basic-Fit wonnen juist drie procent. AMG schreef 3,0 procent bij. In de AScX won Ebusco 3,3 procent, na een daling van bijna negen procent op woensdag na een outlookverlaging voor de marge. Fastned verloor 3,0 procent na cijfers. De EBITDA en vrije kasstroom waren in de tweede helft van 2022 wat zwakker dan verwacht, oordeelde ING. Bron: ABM Financial News

