AEX start hoger, Philips neemt de leiding

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong een half procent hoger naar 748,99 punten, terwijl de Midkap eveneens een half procent won. Onder de hoofdaandelen ging Philips aan kop met drie procent. Het concern stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs. Besi kolom daarnaast bijna drie procent naar 79,52 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor de halfgeleiderspecialist flink van 55,00 naar 80,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. KPN verloor anderhalf prccent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging het telecomaandeel door Exane, van Outperform naar Neutraal. In de Midkap verloor JDE Peet's vier procent op 26,70 euro. Grootaandeelhouder Mondelez International verkocht 7,7 miljoen aandelen JDE Peet's voor 26,10 euro per stuk, aldus Reuters. AMG en Air France-KLM wonnen juist twee procent. In de AScX won Ebusco drie procent, na een daling van bijna negen procent op woensdag na een outlookverlaging voor de marge. Bron: ABM Financial News

