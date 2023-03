Allfunds in zee met UniCredit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds Tech Solutions gaat de Italiaanse bank UniCredit helpen bij het opzetten van een klantenplatform voor verschillende soorten beleggingen. Dat maakte Allfunds, met een notering aan het Damrak, donderdagochtend bekend. Allfunds levert een omnichannel-platform voor 21.000 professionele klanten en 500.000 niet-professionele klanten in Italië, Duitsland en Oostenrijk. De samenwerking moet UniCredit helpen om kosten te besparen, onder meer op het vlak van technologie, data en beursfees. Uiteindelijk moeten er dertien platforms komen in Europa in het kader van een mondiaal dataplatform voor vermogensbeheer. Allfunds meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.