Hennes & Mauritz ziet omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien aantrekken. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het Zweedse modebedrijf. De omzet steeg in het kwartaal dat liep tot en met 28 februari met 12 procent naar 54,9 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 4,8 miljard euro. Maar in lokale valuta gemeten steeg de omzet slechts met drie procent. Zonder Oekraïne, Rusland en Wit-Rusland mee te rekenen steeg de omzet met 16 procent. Operationeel ging het de Zweden voor de wind. Over de laatste drie maanden van het afgelopen boekjaar kwam het operationeel resultaat uit op 725 miljoen kroon, tegen een winst van 458 miljoen kroon een jaar eerder. De marge kwam uit op 1,3 procent, tegen 0,9 procent een jaar eerder. "De start van het jaar laat zien dat we stappen hebben gezet in de richting van ons doel om volgend jaar al een operationele marge van 10 procent te behalen", aldus CEO Helena Helmersson in een toelichting. Na belastingen resteerde er een winst van 540 miljoen kroon. Dat is een ruime verdubbeling van de winst van 217 miljoen kroon een jaar eerder. Na balansdatum In de periode van 1 tot en met 31 maart van dit jaar zag H&M de omzet in lokale valuta met 4 procent op jaarbasis stijgen. Het lenteseizoen is in veel belangrijke markten vertraagd vanwege het koude weer, gaf het modebedrijf als verklaring voor de tegenvallende groei. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.