Licht hogere start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag vermoedelijk licht hoger van start. Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Woensdag was al sprake van een zonnige beursdag met een koerswinst voor de AEX van 1,6 procent op 745,54 punten, onder aanvoering van met name de halfgeleiders.

Op het vlak van de bankencrisis bleven onheilstijdingen de afgelopen dagen achterwege en de stress over onder meer het faillissement van Silicon Valley Bank, en nieuws over de reddingsoperatie voor Credit Suisse, verdwijnt daardoor langzaam naar de achtergrond. De aandelenkoersen van banken herstellen ondertussen slechts aarzelend van de onrust.

"We moeten zo voorzichtig mogelijk zijn, omdat de schommelingen in het marktsentiment de afgelopen weken plotseling en volatiel zijn", waarschuwen analisten van ING.

Dat gezegd hebbende, benadrukte ING wel dat de markten de afgelopen drie weken al minutieus hebben gezocht naar "haarscheurtjes" in de balansen en de bedrijfsmodellen van banken, zodat het aannemelijk is dat er al een groot aantal 'kasten' zijn gecontroleerd op lijken.

"De Europese bankensector is solider dan ooit", benadrukte Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Klik hier voor: Europese bankaandelen nog niet afschrijven

Op Wall Street klom techbeurs Nasdaq woensdagavond 1,8 procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index de winst beperkte tot 1,0 procent.

"Tijdens de periode van financiële stress hebben de markten opeens renteverlagingen ingeprijsd", zei strateeg Agnès Belaisch van Barings Investment Institute. "Ik verwacht echter nog steeds dat de Federal Reserve de rente zal moeten verhogen, daar is niets in veranderd. Maar de markten zijn nog niet helemaal overtuigd", aldus Belisch.

En dus zal opnieuw veel aandacht uitgaan naar belangrijke inflatiecijfers. Vandaag wordt onder meer om 14:00 uur de voorlopige Duitse inflatie in maart vrijgegeven. In de VS staat de PCE-inflatie vrijdagmiddag op de agenda, een cijfer dat de Amerikaanse Federal Reserve nauwlettend volgt.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend verdeeld. Sydney, dankzij vooral bankaandelen, en Seoel winnen tot een procent, terwijl Tokio 0,7 procent prijs geeft. De Chinese beurzen koersen daarnaast licht in het rood.

Naast inflatiecijfers gaat de aandacht vandaag ook uit naar onder meer de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de economische groei in de VS in het afgelopen kwartaal.

Vanochtend werd al bekend dat de afzetprijzen in de Nederlandse industrie minder hard stijgen.

De afzetprijzen stegen in februari met 8,1 procent op jaarbasis. In januari was dit nog 11,3 procent en in december nog 14,1 procent. In juni piekten de prijzen op 30,5 procent stijging. Sinds juli 2022 is de stijging van de afzetprijzen onafgebroken afgevlakt.

Bedrijfsnieuws

Philips stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs. "Ik denk dat we in ieder geval dit jaar al naar een schikking kunnen over het vergoeden van economische schade", aldus Jakobs in de krant.

De nettovermogenswaarde van HAL steeg afgelopen jaar met 220 miljoen euro. Eind november 2022 werd over de eerste negen maanden van 2022 nog een daling van de nettovermogenswaarde gerapporteerd van 334 miljoen euro ten opzichte van eind 2021. Ultimo 2022 bedroeg de nettovermogenswaarde bijna 13,1 miljard euro. Rekening houdend met het dividend in contanten over 2021, was de nettovermogenswaarde fractioneel lager dan eind 2021.

Heijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de renovatie en uitbreiding realiseren van een gemeentelijk monument naar een nieuw Rijkskantoor in het stationsgebied van Arnhem. Ook gaat Heijmans zorg dragen voor het onderhoud gedurende 15 jaar. De opdracht heeft een totale contractwaarde van ruim 55 miljoen euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor BE Semiconductor Industries flink van 55,00 naar 80,00 euro, maar handhaafde het Houden advies.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees nog op een adviesverlaging voor KPN. Exane verlaagde het advies voor het telecomaandeel van Outperform naar Neutraal.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag1,4 procent tot 4.027,82 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 32.717,60 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent hoger op 11.926,24 punten.