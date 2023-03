Berenberg verhoogt koersdoel Besi stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries flink verhoogd van 55,00 naar 80,00 euro, maar handhaaft het Houden-advies. "2023 wordt wellicht een overgangsjaar voor hybrid bonding, maar we merken dat management een sterke groei verwacht vanaf 2024. Dan zou de neergaande cyclus in de sector ook voorbij moeten zijn en keert de onderliggende groei in de kernactiviteiten terug", aldus analist Trion Reid. De analist zei verder verrast te zijn door de sterke koersontwikkeling van Besi sinds oktober. Hij zegt het beleggersoptimisme rond de kansen voor hybrid bonding te hebben onderschat. "We zijn nu optimistischer over de vooruitzichten voor de lange termijn en pasten daarop ons koersdoel aan", aldus Reid. Voor dit jaar rekent Berenberg op een omzet voor Besi van 650 miljoen euro. In 2024 stijgt dit naar 755 miljoen euro en in 2025 zal de omzet naar verwachting voor het eerst boven het miljard euro uitkomen. Het aandeel Besi sloot woensdag op 77,40 euro. Bron: ABM Financial News

