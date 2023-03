FD: Philips lijkt te willen schikken in apneu-affaire

(ABM FN-Dow Jones) Philips stuurt aan op een schikking in de apneu-affaire. Dat schreef het FD naar aanleiding van een gesprek met CEO Roy Jacobs.

"Ik denk dat we in ieder geval dit jaar al naar een schikking kunnen over het vergoeden van economische schade", aldus Jakobs in de krant.

Het concern verwacht 'op korte termijn' een akkoord te sluiten met patiënten die economische schade hebben geleden, aldus Jakobs. Het gaat dan onder meer om het vergoeden van de apparaten.

Een akkoord met patiënten die naar eigen zeggen ziek zijn geworden door de Philips-apparaten, volgt wellicht ook nog dit jaar, schreef het FD.

"Dat proces is ingewikkelder en bevindt zich nog in een eerdere fase. Waarschijnlijk kunnen we daar pas volgend jaar duidelijkheid over scheppen, maar misschien eind dit jaar", aldus de CEO.

Een snel akkoord over schadevergoedingen is volgens Jacobs van belang om het vertrouwen in Philips te herstellen.

Philips meldde twee jaar geleden voor het eerst dat zijn apneu- en beademingsapparaten schadelijke stoffen kunnen uitstoten.

Het bedrijf moest ruim vijf miljoen apparaten vervangen of repareren. De kwestie deed de beurskoers van het bedrijf met circa 70 procent dalen.

Jakobs trad in oktober vorig jaar aan als CEO.