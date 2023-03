Europese beurzen openen weer hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 54 punten voor de Duitse DAX, een plus van 26 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 15 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, omdat de zorgen over een mogelijke bankencrisis bleven afnemen.

ING zei dat met de dag de zorgen over het bankwezen afnemen, hoewel de recente plotselinge schommelingen in de markt beleggers tot voorzichtigheid dwingen.

"We moeten zo voorzichtig mogelijk zijn, omdat de schommelingen in het marktsentiment de afgelopen weken plotseling en volatiel zijn", zei de bank.

Dat gezegd hebbende, is ING van mening dat hoewel markten de afgelopen drie weken zochten naar "haarscheurtjes" in de balans en het bedrijfsmodel van banken, het aannemelijk is dat er al een groot aantal 'kasten' zijn gecontroleerd op lijken.

"De Europese bankensector is solider dan ooit", zei Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in april verder is verbeterd, maar iets minder sterk dan verwacht, terwijl het Franse consumentenvertrouwen in maart iets iets teruggelopen.

Bedrijfsnieuws

Infineon is positief gestemd en rekent voor zowel het tweede kwartaal als het hele jaar op betere resultaten. De koers van het aandeel noteerde 6,7 procent hoger. Ook de koersen van de aandelen van sectorgenoten als ASMI, ASML, en STMicroelectronics boekten winsten. ASMI won 4,2 procent, ASML steeg 3,1 procent en STMicroelectronics noteerde 6,4 procent hoger.

CEO Ralph Hamers van de Zwitserse bank UBS wordt opgevolgd door Sergio Ermotti. Het aandeel steeg 3,7 procent.

Adidas won in Frankfurt 3,6 procent, Deutsche Bank steeg 2,3 procent, terwijl Mercedes-BENZ 2,4 procent daalde. Siemens Health verloor 1,2 procent.

In Parijs won ArcelorMittal 3,1 procent, na een koopaanbeveling van UBS, terwijl Orange 0,5 procent daalde.



Vliegtuigbouwer Airbus heeft geen interesse meer in een minderheidsbelang van 29,9 procent in onderdeel Evidian van Atos. In Parijs daalde het aandeel Atos bijna 17 procent. Airbus daarentegen won juist 1,3 procent.

Euro STOXX 50 4.231,27 (+1,5%)

STOXX Europe 600 450,21 (+1,3%)

DAX 15.328,78 (+1,2%)

CAC 40 7.186,99 (+1,4%)

FTSE 100 7.564,27 (+1,1%)

SMI 10.963,31 (+1,2%)

AEX 745,54 (+1,6%)

BEL 20 3.744,81 (+2,1%)

FTSE MIB 26.739,01 (+1,6%)

IBEX 35 9.070,70 (+1,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag licht lager, na woensdag hoger te zijn gesloten, omdat beleggers steeds meer het vertrouwen in de gezondheid van de banksector terugkregen en hun aandacht verlegden naar het monetaire beleid van de centrale banken.

"Tijdens deze periode van financiële stress hebben de markten meer renteverlagingen ingeprijsd", zei strateeg Agnès Belaisch van Barings Investment Institute. "Ik verwacht nog steeds dat de Federal Reserve de rente zal moeten verhogen, daar is niets in veranderd. Maar de markten zijn niet helemaal overtuigd", aldus Belisch.

De CBOE volatiliteitsindex is gezakt tot onder het langetermijngemiddelde van 20, een teken dat traders veel kalmer zijn dan de laatste tijd.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week zijn gestegen met 2,9 procent. De marktindex steeg van 221,0 naar 227,3.

De aanstaande woningverkopen zijn in februari op maandbasis met 0,8 procent gestegen. Op jaarbasis daalden de verkopen met 21,1 procent.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,23 dollar, lager op 72,97 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Donderdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers van het vierde kwartaal.

Bedrijfsnieuws

Bankaandelen herstelden verder. First Republic Bank steeg ruim 7,0 procent, PacWest Bancorp won circa 6,5 procent en Bank of America noteerde 1,8 procent hoger.

Micron Technology heeft zijn grootste kwartaalverlies ooit gerapporteerd na een afschrijving van voorraden, maar hintte erop dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt. Het aandeel steeg 8,0 procent.

Lululemon won ongeveer 13,3 procent, nadat de specialist in yogakleding meevallende kwartaalcijfers liet zien en de outlook voor dit jaar verhoogde.

De Zwitserse bank UBS steeg ruim 4,0 procent op het nieuws dat oudgediende Sergio Ermotti, een Zwitser, terugkeert om de noodfusie met Credit Suisse in goede banen te leiden. De Nederlandse topman Ralph Hamers ruimt het veld. Zijn doel om van UBS een wendbare internetbank te maken, zoals hij eerder met ING deed, is na de fusie niet meer relevant.

S&P 500 index 4.027,81 (+1,4%)

Dow Jones index 32.717,60 (+1,0%)

Nasdaq Composite 11.926,24 (+1,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het rood.

Nikkei 225 27.648,05 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.232,39 (-0,2%)

Hang Seng 20.053,85 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0839. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0842 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0838 op de borden.

USD/JPY Yen 132,55

EUR/USD Euro 1,0839

EUR/JPY Yen 143,66

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenprijzen - Februari (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Maart (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen en econ. sentiment - Maart (eur)

14:00 Inflatie - Maart vlpg (Dld)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Vierde kwartaal def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 BlackBerry - Cijfers vierde kwartaal (Can)