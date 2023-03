Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, ondanks een verrassend sterke daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 24 maart zijn gedaald met 7,5 miljoen vaten tot 473,7 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 2,9 miljoen vaten tot 226,7 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,3 miljoen vaten tot 116,7 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 90,3 procent. Dat was een week eerder 88,6 procent. In reactie op dit nieuws steeg de olieprijs tussentijds naar zijn hoogste niveau in twee weken. Marktanalisten wezen op verschillende factoren die de recente opleving van de olieprijzen aanwakkerden, waaronder berichten dat de VS dit jaar zullen beginnen met het aanvullen van de strategische reserves en het voortdurende geschil tussen Irak en Koerdistan, waardoor circa 400.000 vaten uit de markt worden getrokken. Een juridisch geschil in Irak tussen de regionale regering van Koerdistan en de centrale regering in Bagdad heeft de export van ruwe olie via een Turkse pijpleiding verstoord en de wereldwijde prijzen voor ruwe olie doen opdrijven. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,23 dollar, lager op 72,97 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.