Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, omdat de zorgen over een mogelijke bankencrisis blijven afnemen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,3 procent tot 450,21 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 15.328,78 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,4 procent op 7.186,99 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,1 procent hoger op 7.564,27 punten.

ING zei dat met de dag de zorgen over het bankwezen afnemen, hoewel de recente plotselinge schommelingen in de markt beleggers tot voorzichtigheid dwingen.

"We moeten zo voorzichtig mogelijk zijn, omdat de schommelingen in het marktsentiment de afgelopen weken plotseling en volatiel zijn", zei de bank.

Dat gezegd hebbende, is ING van mening dat hoewel markten de afgelopen drie weken zochten naar "haarscheurtjes" in de balans en het bedrijfsmodel van banken, het aannemelijk is dat er al een groot aantal 'kasten' zijn gecontroleerd op lijken.

"De Europese bankensector is solider dan ooit", zei Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in april verder is verbeterd, maar iets minder sterk dan verwacht, terwijl het Franse consumentenvertrouwen in maart iets iets teruggelopen.

De euro/dollar noteerde op 1,0838. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0842 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0843 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,0 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Infineon is positief gestemd en rekent voor zowel het tweede kwartaal als het hele jaar op betere resultaten. De koers van het aandeel noteerde 6,7 procent hoger. Ook de koersen van de aandelen van sectorgenoten als ASMI, ASML, en STMicroelectronics boekten winsten. ASMI won 4,2 procent, ASML steeg 3,1 procent en STMicroelectronics noteerde 6,4 procent hoger.

CEO Ralph Hamers van de Zwitserse bank UBS wordt opgevolgd door Sergio Ermotti. Het aandeel steeg 3,7 procent.

Adidas won in Frankfurt 3,6 procent, Deutsche Bank steeg 2,3 procent, terwijl Mercedes-BENZ 2,4 procent daalde. Siemens Health verloor 1,2 procent.

In Parijs won ArcelorMittal 3,1 procent, na een koopaanbeveling van UBS, terwijl Orange 0,5 procent daalde.



Vliegtuigbouwer Airbus heeft geen interesse meer in een minderheidsbelang van 29,9 procent in onderdeel Evidian van Atos. In Parijs daalde het aandeel Atos bijna 17 procent. Airbus daarentegen won juist 1,3 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 4.007,92 punten. De Dow Jones index steeg 0,5 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het groen.