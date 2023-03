Tech helpt AEX aan winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, dankzij afnemende vrees voor een grote bankencrisis en optimisme over de technologiesector. De AEX steeg 1,6 procent tot 745,54 punten. "De bankencrisis verdwijnt langzaam naar de achtergrond", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De aandelenkoersen van banken in de Verenigde Staten en Europa herstellen geleidelijk van de onrust. En ook de ECB voorziet geen grote problemen in de bankensector. Als de onrust afneemt, moet de rente verder omhoog, zei econoom Philip Lane van de centrale bank in een interview met Die Zeit. Dit kan betekenen dat de koerswinsten voor aandelen weer verdampen als de rentes op de obligatiemarkten opnieuw gaan stijgen. Dalende rentes tijdens de bankencrisis in de afgelopen weken steunden de aandelenkoersen. Technologie-aandelen stegen op het nieuws dat de Chinese internetgigant Alibaba zichzelf in zes aparte onderdelen gaat opsplitsen. Dit perspectieven voor hogere waarderingen van grote techbedrijven. De Amerikaanse chipmaker Micron meldde dinsdagavond dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt en ook het Duitse Infineon werd optimistischer. Op macro-economisch bleek het Duits consumentenvertrouwen licht verbetert. In Frankrijk werden consumenten juist iets terughoudender. In de VS stegen de aanstaande woningverkopen licht. Vrijdag volgt een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer, dat leidend is voor het monetaire beleid van de Federal Reserve. Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0838. De olieprijzen stegen met een half procent. Stijgers en dalers In de AEX waren de halfgeleidernamen geliefd. Onder de hoofdfondsen won ASMI dik 4 procent en BESI ruim 3 procent, profiterend van het nieuws rond Infineon en Micron. Ook kreeg ASMI een adviesverhoging en en hoger koersdoel bij Morgan Stanley.



Prosus, met een groot belang in het Chinese internetbedrijf Tencent, won 2,8 procent. DSM en Unilever bleken de enige dalers, maar met beperkte verliezen. Kepler zette DSM op de verkooplijst en verlaagde het koersdoel flink. In de AMX schoot OCI 15 procent omhoog. Het beleggingsfonds van de Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat de kunstmestproducent kijkt naar een verkoop van activiteiten. Zo zou OCI volgens Inclusive Capital Partners zijn marktwaarde van 5,5 miljard dollar kunnen verdubbelen. Alle Midkappers sloten hoger. AMG steeg 2,6 procent. Het bedrijf geeft donderdag in Frankfurt een beleggersdag waarin de perspectieven worden geschetst in de snelgroeiende markt voor lithium, dat nodig is voor de batterijen van elektrische auto's. Onder de kleinere aandelen won Pharming 5,6 procent, na koersdoelverhogingen door RBC en Stifel. Pharming kreeg afgelopen vrijdag goedkeuring voor zijn nieuwe product Joenja en de omzetvooruitzichten zijn bemoedigend, volgens Stifel. Ebusco sloot 8,7 procent lager. De bussenfabrikant verlaagde zijn verwachte EBITDA-marge over vijf jaar naar 20 tot 25 procent, van 35 procent. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel fors van 26,00 naar 16,00 euro, maar handhaafde nog wel het koopadvies. Het lokaal genoteerde Onward Medical steeg 7 procent. Wall Street Bij de slotgong op het Damrak stegen de S&P en de Nasdaq ongeveer een procent. Bron: ABM Financial News

