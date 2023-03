Beursblik: AMG schetst perspectieven in lithium

(ABM FN-Dow Jones) AMG zal donderdag zijn mondiale strategie toelichten en met name de groei-ambities in lithium en de voordelen van de nieuwe generatie van hybride lithium-vanadium batterijen. Dat blijkt uit de agenda van het evenement in Frankfurt.

AMG werkt aan een fabriek voor het upgraden van lithium in Duitsland in Bitterfeld, die eind dit jaar moet opstarten met een capaciteit van 20.000 megaton, en uiteindelijk 100.000 megaton groot kan worden, blijkt uit een recente presentatie op de website van het bedrijf.

Er liggen al bindende afname-overeenkomsten met EcoPro, een intentieverklaring met afnemer FREYR en overeenkomsten met afnemers in Europa en Azië voor de volledige capaciteit van de eerste module van 20.000 megaton.

De Europese markt heeft in 2030 zo'n 600.000 megaton lithium-hydroxide voor batterijen nodig, door de groei van elektrisch rijden, becijferde AMG, en de Europese industrie kan nog niet de helft daarvan leveren, inclusief aangekondigde projecten en recycling, blijkt uit de presentatie.

Bij zijn jaarcijfers zei het bedrijf al dat de verticale integratie van zijn lithiumactiviteiten meer waarde zou moeten toevoegen dan momenteel is ingeprijsd, meldde Berenberg. De analist verwacht hier meer details over bij de beleggersdag.

ING nam van de jaarcijfers mee dat AMG voorloopt op de concurrentie in de kosten van zijn lithiumproductie, terwijl strategische uitbreidingen op dat gebied vanaf de tweede helft van dit jaar hun vruchten af gaan werpen.

AMG rondde enkele dagen geleden een belangname af in Zinnwald Lithium. Dit bedrijf wil een belangrijke toeleverancier worden voor Europese batterijenproducenten met lithium die in Duitsland wordt gewonnen. Volgens ING vergroot dit de kans op lithiumdeals in de toekomst en levert het kennis als de productie is opgestart, per eind 2026.

In 2023 verwacht AMG meer dan 400 miljoen dollar aan EBITDA te realiseren.

Na de komende beleggersdag wordt de jaarvergadering begin mei een volgend aandachtsmoment voor beleggers. AMG liet al weten CEO Heinz Schimmelbusch voor nog eens twee jaar te willen benoemen.

"We zien de aanstaande jaarvergadering op 4 mei als een potentiële koersaanjager, als AMG een nieuwe winstoutlook voor over 5 jaar zal afgeven", aldus analist Stijn Demeester van ING. De huidige indicatie van meer dan 500 miljoen dollar in 2027 gaat volgens de analist uit van een "conservatieve" samengestelde jaarlijkse groei van 8 procent.