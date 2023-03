Stifel verhoogt koersdoel Pharming Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Pharming

(ABM FN-Dow Jones) Stifel heeft het koersdoel voor Pharming verhoogd van 1,66 naar 2,05 euro en handhaaft het koopadvies, na de goedkeuring van het middel Joenja door de FDA en de hoger dan verwachte verkoopprijs voor dat middel in de Verenigde Staten. De piekomzet voor Joenja gaat bij Stifel omhoog van 145 miljoen naar 195 miljoen dollar, wat betekent dat Joenja de potentie heeft om de bestaande Ruconest-activiteiten te verdubbelen. Daarbij heeft Pharming een indrukwekkende staat van dienst met de vermarkting van Ruconest, wat vertrouwen geeft voor Joenja, aldus de analisten van Stifel. Ondanks de goedkeuring van Joenja, denken de analisten dat de huidige koers nog geen waarde toekent aan het nieuwe product. Het product gaat 547.000 dollar per jaar kosten per patiënt. Stifel rekent met een nettoprijs van 510.000 dollar, en voor Europa met 65 procent daarvan. Voor dit jaar verwacht de bank 15 miljoen dollar aan Amerikaanse omzet uit het nieuwe middel en voor volgend jaar 41 miljoen dollar in de VS, plus 10,6 miljoen dollar in Europa. Voor 2026 is dit respectievelijk 84,5 miljoen en 42,3 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

