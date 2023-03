Lane: ECB blijft rente verhogen als financiële stress niet te groot is Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank vreest niet voor grote problemen in de Europese bankensector en zodra de onrust afneemt, betekent dit dat de rente verder omhoog moet. Dit zei hoofdeconoom Philip Lane van de ECB in een interview met Die Zeit. De Europese banken hebben volgens Lane veel kapitaal en zijn verstandig geweest met het uitlenen van hun geld, aldus de bestuurder. Ook zijn ze winstgevend. "Natuurlijk houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zijn we op onze hoede, maar we verwachten niet dat dezelfde situatie als in de VS of in Zwitserland hier in het eurogebied het meest waarschijnlijke scenario zal zijn", aldus Lane. Mocht het toch nodig zijn, dan kan de ECB voor liquiditeit in het systeem zorgen. "Om zeker te zijn dat de inflatie daalt naar 2 procent, zijn meer renteverhogingen nodig", aldus Lane. "Dat is absoluut onze diagnose." En als de financiële stress redelijk beperkt blijft, "zal de rente toch omhoog moeten", vindt de econoom. Mocht de onrust echter groter worden, "dan moeten we zien wat gepast is." Bron: ABM Financial News

