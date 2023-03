Groene opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt woensdag hoger van start te gaan. Rond lunchtijd stijgen de futures op de S&P 500 index met 0,9 procent en die voor de Nasdaq met 0,8 procent. Voor vanmiddag staan de aanstaande woningverkopen en de wekelijkse olievoorraden op de rol, maar beleggers kijken vooral al uit naar vrijdagmiddag, als de PCE-inflatie op het menu staat. Die geldt als een belangrijke richtlijn voor de Amerikaanse Federal Reserve. De euro/dollar handelt op 1,0850 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalt naar 3,547 procent. De olieprijs stijgt met nog eens ruim een procent. Bedrijfsnieuws Micron Technology heeft zijn grootste kwartaalverlies ooit gerapporteerd na een afschrijving van voorraden, maar hintte erop dat de markt voor geheugenchips mogelijk een bodem heeft bereikt. Het aandeel lijkt 2,5 procent hoger van start te gaan. In Europa staat de halfgeleidersector er ook goed bij. Dit is ook te danken aan een outlookverhoging van Infineon. Lululemon lijkt bijna 15 procent hoger van start te gaan, nadat de specialist in yogakleding meevallende kwartaalcijfers liet zien en de outlook voor dit jaar verhoogde. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 3.971,27 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 32.394,25 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 11.716,08 punten. Bron: ABM Financial News

